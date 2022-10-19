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Российские оккупанты отсрочили начало отопительного сезона в Мелитополе - Федоров

Российские оккупанты отсрочили начало отопительного сезона в Мелитополе - Федоров

КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские оккупанты отсрочили старт отопительного сезона на временно оккупированных территориях Запорожской области, в частности в Мелитополе и Бердянске. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

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"Рашисты опять врут про отопительный сезон. Пока мелитопольцы мерзнут, а в детских садах и школах температура ниже нормы, оба офиса гауляйтера балицкого обогревают украденными мини-котельными. Жители региона уже не реагируют на обещания рашистов начать отопительный сезон вовремя", - отметил Федоров.

По его словам, очередная выдуманная причина задержки - состояние труб газоснабжения.

"Так бердянские коллаборационисты оправдывают отсутствие даже приблизительной даты пуска голубого топлива. Мелитопольские оккупанты подозревают, что газа могут не дождаться, поэтому анонсировали "аттракцион неслыханной щедрости" и обещают раздавать электрокамины. Предатели, это вам пока тепло, а дальше будет горячо!", - добавил Федоров.

Напомним 

В Мелитопольском районе рашисты заблокировали доступ гражданских людей к медицинской помощи.

Источник: УНН
Теги: Украина, Мелитополь, война с Россией
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