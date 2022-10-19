Новости: Война
19 октября 2022, 07:06 • Юлиана Росковинская • 11295
В Николаевской области уничтожили 12 дронов-камикадзе
КИЕВ. 19 октября. УНН. Ночью, с 18 на 19 октября российские оккупанты атаковали Николаевскую область беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136". Украинские защитники уничтожили 12 вражеских дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушное командование "Юг".
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Отмечается, что 11 дронов сбито силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" и один воинами Национальной гвардии Украины.
Добавим
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что вражеские дроны-камикадзе были зафиксированы в Николаевской области.
Источник: УНН
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