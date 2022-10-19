Генштаб: в россии значительные проблемы с денежными выплатами военным

КИЕВ. 19 октября. УНН. В россии существуют значительные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

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"По имеющейся информации, в российской федерации существуют значительные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что указанной категории задерживают выплаты денежных надбавок за участие в боевых действиях. Родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию.

Напомним

Оккупанты принимают меры для скрытого перемещения военной техники и личного состава. С этой целью, в населенных пунктах Таврийск и Новая Каховка Херсонской области, противник блокирует работу операторов мобильной связи и интернета.