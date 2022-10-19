Обстрел объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе: обесточены насосные станции местных водоканалов

КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские захватчики накрыли огнем Криворожский и Никопольский районы. В Криворожском оккупанты попали ракетами по энергетической инфраструктуре, есть серьезные разрушения. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, пишет УНН.

Детали

Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской громадах и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же громадах перебои с водой.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

В Кривом Роге в результате вражеской атаки изуродован двухэтажный дом. Предварительно, люди не пострадали. На месте работают спасатели и правоохранители.

Никопольский район российские оккупационные войска всю ночь обстреливали из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии.

Направили на Марганецкую и Червоногригорьевскую громады до 60 снарядов. Людей не задело. Повреждены жилые дома.

Дополнение

Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул сообщал, что в результате разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за вражеского попадания, без электроэнергии находятся многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге.