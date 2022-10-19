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Оккупанты обстреляли Энергодар: город частично без света и воды

Оккупанты обстреляли Энергодар: город частично без света и воды

КИЕВ. 19 октября. УНН. Ночью Энергодар снова подвергся вражеским обстрелам. Город частично без света и воды. Об этом в Telegram сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает УНН.

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"Обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города начались около полуночи и не утихают с утра. Есть сообщения о повреждении одной из подстанций, а также здания исполнительного комитета городского совета", - подчеркнул он.

Орлов добавил, что информации о пострадавших среди гражданского населения не поступало.

"Прошу всех до стабилизации ситуации оставаться дома и соблюдать правило двух стен", - отметил городской голова.

Напомним

Российские захватчики накрыли огнем Криворожский и Никопольский районы. В Криворожском оккупанты попали ракетами по энергетической инфраструктуре, есть серьезные разрушения.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, обстрелы
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