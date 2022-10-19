Донецкая область: россияне убили 4 мирных жителей, еще 12 человек получили ранения

КИЕВ. 19 октября. УНН. За 18 октября российские оккупанты убили 4 мирных жителей Донетчины, еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

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"За 18 октября россияне убили 4 мирных жителей Донетчины: в Курахово, Бахмуте, Курдюмовке и Северске. Еще 12 человек за вчера получили ранения", - отметил Кириленко.

Детали

Кроме того, в Лимане обнаружили еще 8 гражданских, убитых россиянами во время оккупации.

Глава Донецкой ОВА также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 17 октября россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области: 3 в Бахмуте, 2 в селе Константиновка, 1 в Орловке. Еще 8 человек за вчерашний день получили ранения.