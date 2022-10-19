Новости: Война
19 октября 2022, 08:15 • Юлия Шрамко • 5385
В Николаевской области за ночь сбили 13 дронов-камикадзе
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Николаевской области за ночь сбили 13 дронов-камикадзе Shahed-136, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
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"В ночь с 18 на 19 октября враг дважды атаковал Николаевскую область беспилотниками-камикадзе "Shahed-136". Одиннадцать барражирующих боеприпасов сбито силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", еще два – воинами Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее сообщалось о 12 сбитых дронах-камикадзе.
Источник: УНН
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