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В Николаевской области за ночь сбили 13 дронов-камикадзе

В Николаевской области за ночь сбили 13 дронов-камикадзе

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Николаевской области за ночь сбили 13 дронов-камикадзе Shahed-136, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Цитата

"В ночь с 18 на 19 октября враг дважды атаковал Николаевскую область беспилотниками-камикадзе "Shahed-136". Одиннадцать барражирующих боеприпасов сбито силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", еще два – воинами Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее сообщалось о 12 сбитых дронах-камикадзе.

Источник: УНН
Теги: война, Николаев и Николаевская область
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