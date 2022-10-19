Украинцам обещают комфортную температуру: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 19 октября. УНН. Комфортная температура воздуха - днем до 21 градуса тепла - ожидается сегодня по Украине, однако местами будет ветрено и сыро, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 19 октября в западных, северных, днем и в центральных и Харьковской областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, на западе страны днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 6-11°, днем 10-15°; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, в южной части до 21°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня небольшой дождь. Температура по области ночью 6-11° тепла, днем 10-15°. В Киеве ночью 8-10° тепла, днем 13-15°.