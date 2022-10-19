Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,95 0,3255 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
9705

Опять "хлопок": в оккупированном Севастополе сообщили о работе ПВО по беспилотнику

Опять "хлопок": в оккупированном Севастополе сообщили о работе ПВО по беспилотнику

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Севастополе во временно оккупированном Крыму сообщили о якобы сбитом беспилотнике возле аэродрома Бельбек. С таким заявлением вышел назначенный рф "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев, пишет УНН.

Детали

В Севастополе, в одном из районов, сработала система ПВО, сообщил развожаев.

По предварительным данным, сбит беспилотник в районе аэродрома Бельбек. Это военный аэродром.

Напомним

8 октября утром на керченском мосту в Крыму произошел взрыв.

Источник: УНН
Теги: Крым, Севастополь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.