Опять "хлопок": в оккупированном Севастополе сообщили о работе ПВО по беспилотнику

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Севастополе во временно оккупированном Крыму сообщили о якобы сбитом беспилотнике возле аэродрома Бельбек. С таким заявлением вышел назначенный рф "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев, пишет УНН.

Детали

В Севастополе, в одном из районов, сработала система ПВО, сообщил развожаев.

По предварительным данным, сбит беспилотник в районе аэродрома Бельбек. Это военный аэродром.

Напомним

8 октября утром на керченском мосту в Крыму произошел взрыв.