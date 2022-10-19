Новости: Война
19 октября 2022, 08:30 • Юлия Шрамко • 9705
Опять "хлопок": в оккупированном Севастополе сообщили о работе ПВО по беспилотнику
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Севастополе во временно оккупированном Крыму сообщили о якобы сбитом беспилотнике возле аэродрома Бельбек. С таким заявлением вышел назначенный рф "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев, пишет УНН.
Детали
В Севастополе, в одном из районов, сработала система ПВО, сообщил развожаев.
По предварительным данным, сбит беспилотник в районе аэродрома Бельбек. Это военный аэродром.
Напомним
8 октября утром на керченском мосту в Крыму произошел взрыв.
Источник: УНН
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