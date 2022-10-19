Новости: Война
19 октября 2022, 08:39 • Юлия Шрамко • 12060
Враг ночью атаковал ракетами С-300 критическую инфраструктуру на Запорожье
КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские оккупанты ночью атаковали ракетами С-300 критическую инфраструктуру в одном из поселков Запорожского района, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в среду, 19 октября, в Telegram, пишет УНН.
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"Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из поселков Запорожского района. Оккупант применил ракеты С300", - сообщил Старух.
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По словам главы ОВА, на объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями.
Пострадавших нет, добавил Старух.
Напомним
Запорожье в ночь на 18 октября подверглось вражескому авиаудару с использованием дронов-камикадзе, задело инфраструктуру, склады.
Источник: УНН
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