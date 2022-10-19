Враг ночью атаковал ракетами С-300 критическую инфраструктуру на Запорожье

КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские оккупанты ночью атаковали ракетами С-300 критическую инфраструктуру в одном из поселков Запорожского района, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в среду, 19 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из поселков Запорожского района. Оккупант применил ракеты С300", - сообщил Старух.

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По словам главы ОВА, на объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями.

Пострадавших нет, добавил Старух.

Напомним

Запорожье в ночь на 18 октября подверглось вражескому авиаудару с использованием дронов-камикадзе, задело инфраструктуру, склады.