Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,95 0,3255 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
12060

Враг ночью атаковал ракетами С-300 критическую инфраструктуру на Запорожье

Враг ночью атаковал ракетами С-300 критическую инфраструктуру на Запорожье

КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские оккупанты ночью атаковали ракетами С-300 критическую инфраструктуру в одном из поселков Запорожского района, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в среду, 19 октября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из поселков Запорожского района. Оккупант применил ракеты С300", - сообщил Старух.

Детали

По словам главы ОВА, на объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями.

Пострадавших нет, добавил Старух.

Напомним

Запорожье в ночь на 18 октября подверглось вражескому авиаудару с использованием дронов-камикадзе, задело инфраструктуру, склады.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.