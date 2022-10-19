Музыкант Род Стюарт приютил многодетную семью беженцев из Украины

КИЕВ. 19 октября. УНН. Британский музыкант Род Стюарт приютил многодетную украинскую семью, которая сбежала от полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщает издание The Mirror, пишет УНН.

Детали



В семье, которой помогает Стюарт, пятеро детей. Они проделали длительный путь и не разговаривают на английском. Сейчас украинцы проживают в отдельном коттедже в графстве Беркшир. Все финансовые расходы артист взял на себя.

Желание помочь украинцам возникло после того, как музыкант с супругой Пенни увидели новости.

"Словами невозможно описать то, что мы наблюдали. Бомбардировка невинных детей, бомбардировка больниц и детских площадок. Я никому этого не желаю. Это зло, чистое зло", – вспоминает музыкант.

По его словам, сначала он отправил грузовики с помощью беженцев. Затем музыкант понял, что должен делать больше, и вывез 16 человек из Украины в Берлин. Двое из них позже получили работу в имении Стюарта.

Рассказывая историю семьи из Украины, музыкант надеется вдохновить и других британцев помогать беженцам.

"Они все очень благодарны. И это просто заставляет меня хотеть делать больше. Сейчас я думаю приобрести другой дом и заселить туда гораздо больше людей", – сказал он.

Напомним

Король Великобритании Чарльз III во время визита в шотландский город Абердин встретился с семьями беженцев из Украины, Сирии и Афганистана.