Укрытия имеют 70% школ - министр

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Украине 70% школ обустроены укрытиями, что позволяет обучение "за партами", сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram, пишет УНН.

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"70% школ имеют укрытия, что позволяет проводить занятия в традиционном формате. К отопительному сезону готовы 92% школ", - отметил министр.

Детали

По данным Шкарлета, если говорить об учебных заведениях в целом, то обеспеченность защитными сооружениями составляет более 62%, а готовность к отопительному сезону – 90%.

Дополнение

В Министерстве образования отметили, что с 17 октября формат образовательного процесса будут определять самостоятельно местные власти и директора школ, учитывая ситуацию с безопасностью в конкретном регионе.