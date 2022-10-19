Новости: Общество
19 октября 2022, 08:53 • Юлия Шрамко • 6315
Укрытия имеют 70% школ - министр
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Украине 70% школ обустроены укрытиями, что позволяет обучение "за партами", сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"70% школ имеют укрытия, что позволяет проводить занятия в традиционном формате. К отопительному сезону готовы 92% школ", - отметил министр.
Детали
По данным Шкарлета, если говорить об учебных заведениях в целом, то обеспеченность защитными сооружениями составляет более 62%, а готовность к отопительному сезону – 90%.
Дополнение
В Министерстве образования отметили, что с 17 октября формат образовательного процесса будут определять самостоятельно местные власти и директора школ, учитывая ситуацию с безопасностью в конкретном регионе.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram