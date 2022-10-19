Армия рф убила в Украине 428 детей – Офис Генпрокурора

КИЕВ. 19 октября. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в Украине погибли по меньшей мере 428 детей, ранены – более 815. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.

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"По состоянию на утро 19 октября 2022 года более 1243 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 428 детей погибли и более 815 получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.



Детали



Во время фиксации преступлений россии, совершенных на территории Донецкой области, на месте стихийного захоронения в Лимане обнаружены тела трех детей в возрасте 2, 9 и 14 лет с признаками осколочных и минно–взрывных ранений.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 415, Харьковской – 258, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 69, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Днепропетровской – 31.

Из–за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2663 учебных заведения, 326 из них разрушены полностью.

Напомним