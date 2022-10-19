Харьковская области: из-за вражеских обстрелов еще два человека госпитализированы

КИЕВ. 19 октября. УНН. Харьковскую область за прошедшие сутки продолжал обстреливать враг - Харьков и три района, госпитализированы еще двое раненых людей, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 19 октября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За прошедшие сутки враг наносил ракетные удары по Харькову и продолжал террор мирного населения прилегающих к линии соприкосновения и границе с рф территорий Чугуевского, Харьковского и Купянского районов", - сообщил Синегубов.

Детали

Глава ОВА отметил, что из минометов, ствольной и реактивной артиллерии врагом обстреливались районы населенных пунктов: Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелечья и Хатнее.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы 2 человека: 28-летняя женщина в Чугуевском районе и 57-летний мужчина в Купянском", - сообщил чиновник.

На освобожденной территории области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 709 взрывоопасных предметов.

"На линии соприкосновения враг пытался идти в наступление в районе населенных пунктов Огурцово Чугуевского района и Двуречная Купянского. Под огнем наших защитников оккупанты отступили с потерями", - отметил глава ОВА.

Дополнение

Российские войска утром 18 октября нанесли удар по Харькову восемью ракетами из белгорода.