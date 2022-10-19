Новости: Война
19 октября 2022, 09:05 • Юлия Шрамко • 60600
Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов превысило 66 тысяч
КИЕВ. 19 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 66 280 человек, 2554 танков, 269 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.10 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 66 280 (+430) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2554 (+6),
- боевых бронированных машин ‒ 5235 (+16),
- артиллерийских систем – 1637 (+15),
- РСЗО – 372 (+0),
- средств ПВО ‒ 189 (+1),
- самолетов – 269 (+1),
- вертолетов – 242 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1286 (+10),
- крылатых ракет ‒ 323 (+5),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 3999 (+14),
- специальной техники – 146 (+2).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Украинские защитники на юге уничтожили более 80 оккупантов, вражеский танк и 3 единицы авто-бронетехники.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram