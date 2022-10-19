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Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов превысило 66 тысяч

Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов превысило 66 тысяч

КИЕВ. 19 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 66 280 человек, 2554 танков, 269 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.10 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 66 280 (+430) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2554 (+6),
  • боевых бронированных машин ‒ 5235 (+16),
  • артиллерийских систем – 1637 (+15),
  • РСЗО – 372 (+0),
  • средств ПВО ‒ 189 (+1),
  • самолетов – 269 ​​(+1),
  • вертолетов – 242 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1286 (+10),
  • крылатых ракет ‒ 323 (+5),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3999 (+14),
  • специальной техники – 146 (+2).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Украинские защитники на юге уничтожили более 80 оккупантов, вражеский танк и 3 единицы авто-бронетехники.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
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