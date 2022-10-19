Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов превысило 66 тысяч

КИЕВ. 19 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 66 280 человек, 2554 танков, 269 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.10 ориентировочно составляли:

личного состава – около 66 280 (+430) человек ликвидировано,

танков ‒ 2554 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 5235 (+16),

артиллерийских систем – 1637 (+15),

РСЗО – 372 (+0),

средств ПВО ‒ 189 (+1),

самолетов – 269 ​​(+1),

вертолетов – 242 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1286 (+10),

крылатых ракет ‒ 323 (+5),

кораблей/катеров ‒ 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3999 (+14),

специальной техники – 146 (+2).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Украинские защитники на юге уничтожили более 80 оккупантов, вражеский танк и 3 единицы авто-бронетехники.