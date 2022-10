Замена генералов не улучшила эффективность армии рф – британская разведка

КИЕВ. 19 октября. УНН. Кадровые изменения в военном руководстве российской армии не помогли повысить ее боеспособность. Об этом в Twitter сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.

Цитата

"Четыре из пяти генералов, которые непосредственно руководили вторжением в феврале 2022 года, сейчас уволены. Их замена пока мало помогла улучшить боевые характеристики россии. Отсутствие непрерывности командования, вероятно, будет более разрушительным, чем в западной армии, поскольку, согласно российской доктрине, разработка планов в основном зависит от командира лично, а не является коллективной работой более широкого штаба", – говорится в сообщении.

