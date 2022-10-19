Замена генералов не улучшила эффективность армии рф – британская разведка
КИЕВ. 19 октября. УНН. Кадровые изменения в военном руководстве российской армии не помогли повысить ее боеспособность. Об этом в Twitter сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.
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"Четыре из пяти генералов, которые непосредственно руководили вторжением в феврале 2022 года, сейчас уволены. Их замена пока мало помогла улучшить боевые характеристики россии. Отсутствие непрерывности командования, вероятно, будет более разрушительным, чем в западной армии, поскольку, согласно российской доктрине, разработка планов в основном зависит от командира лично, а не является коллективной работой более широкого штаба", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 October 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 19, 2022
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#StandWithUkraine pic.twitter.com/iDL7P6QA77
Детали
Как отметили, за восемь месяцев вторжения основные "элементы российского военного руководства" все больше не функционируют. На тактическом уровне фиксируют обострение нехватки российских младших офицеров, пригодных для организации и руководства мобилизованными резервистами.
Плохое руководство низкого уровня, вероятно, усугубляет низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений во многих частях российских сил, заявили британские разведчики.
Напомним
По данным Минобороны Великобритании, российские войска массированно обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины, потому что потерпели неудачу на поле боя.