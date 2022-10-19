Замена генералов не улучшила эффективность армии рф – британская разведка

КИЕВ. 19 октября. УНН. Кадровые изменения в военном руководстве российской армии не помогли повысить ее боеспособность. Об этом в Twitter сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.

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"Четыре из пяти генералов, которые непосредственно руководили вторжением в феврале 2022 года, сейчас уволены. Их замена пока мало помогла улучшить боевые характеристики россии. Отсутствие непрерывности командования, вероятно, будет более разрушительным, чем в западной армии, поскольку, согласно российской доктрине, разработка планов в основном зависит от командира лично, а не является коллективной работой более широкого штаба", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 October 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/iDL7P6QA77 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 19, 2022

Детали

Как отметили, за восемь месяцев вторжения основные "элементы российского военного руководства" все больше не функционируют. На тактическом уровне фиксируют обострение нехватки российских младших офицеров, пригодных для организации и руководства мобилизованными резервистами.

Плохое руководство низкого уровня, вероятно, усугубляет низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений во многих частях российских сил, заявили британские разведчики.

Напомним

По данным Минобороны Великобритании, российские войска массированно обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины, потому что потерпели неудачу на поле боя.