Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,95 0,3255 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
8070

Замена генералов не улучшила эффективность армии рф – британская разведка

Замена генералов не улучшила эффективность армии рф – британская разведка

КИЕВ. 19 октября. УНН. Кадровые изменения в военном руководстве российской армии не помогли повысить ее боеспособность. Об этом в Twitter сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.

Цитата

"Четыре из пяти генералов, которые непосредственно руководили вторжением в феврале 2022 года, сейчас уволены. Их замена пока мало помогла улучшить боевые характеристики россии. Отсутствие непрерывности командования, вероятно, будет более разрушительным, чем в западной армии, поскольку, согласно российской доктрине, разработка планов в основном зависит от командира лично, а не является коллективной работой более широкого штаба", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, за восемь месяцев вторжения основные "элементы российского военного руководства" все больше не функционируют. На тактическом уровне фиксируют обострение нехватки российских младших офицеров, пригодных для организации и руководства мобилизованными резервистами.

Плохое руководство низкого уровня, вероятно, усугубляет низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений во многих частях российских сил, заявили британские разведчики.

Напомним

По данным Минобороны Великобритании, российские войска массированно обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины, потому что потерпели неудачу на поле боя.

Источник: УНН
Теги: Россия, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.