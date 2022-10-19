Оккупированная Луганщина страдает от отсутствия отопления: во многих домах нет крыш и окон - Гайдай

КИЕВ. 19 октября. УНН. На временно оккупированной территории Луганской области наблюдается ужасная ситуация с началом отопительного сезона. Рашисты едва успевают провести работы на системах теплоснабжения только одного из районов, во многих домах повреждены крыши. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

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“Ужасная ситуация с началом отопительного сезона наблюдается в оккупированных городах Луганской области. В так называемом “правительстве лнр” хвастаются 99-процентной готовностью к зиме. В то же время сообщается, что новосибирские специалисты едва успевают провести работы на системах теплоснабжения Беловодского района. Обещают полностью восстановить до 1 ноября. Следует отметить, что это не централизованное отопление домов, а подсоединение социальных объектов к котельным в громаде, где боевые действия практически не проводились”, – написал он в своем Телеграм.

Детали

Там, где действительно необходима помощь специалистов, люди брошены на произвол судьбы. В Лисичанске, Северодонецке и других городах жилой фонд остался без отопления, кое-где окна квартир до сих пор без стекол, а пленка уже не спасает, отмечает Гайдай.

В многоэтажках крыши повреждены или полностью отсутствуют – их разобрали подрядчики из россии, которые хотели отремонтировать, но еще в сентябре исчезли в известном направлении. Местные жалуются, что сейчас невозможно даже наполнить газовые баллоны – на заправках людям отказывают.

Кроме этого, поступает информация, что у рф существуют значительные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины, а родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию.

Дополнение

Из Старобельска Луганской области российские оккупанты выпускают исключительно по пропуску, на границе с россией таможенный контроль вопреки обещаниям не отменили.