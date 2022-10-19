Иран продолжает отрицать отправку рф дронов для войны в Украине

КИЕВ. 19 октября. УНН. Иранские официальные лица опровергают сообщения о том, что страна отправляет россии оружие, в частности военные беспилотники, для войны в Украине, называя это "неправдой", пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Иран "всегда выступал против продолжения войны", - заявил накануне представитель МИД Ирана Нассер Канаани, добавив, что Иран готов вести переговоры с Украиной для снятия этих обвинений.

Ранее во вторник агентство Reuters сообщило со ссылкой на двух иранских официальных лиц и двух иранских дипломатов, что Иран пообещал предоставить россии ракеты класса "земля-земля" и дополнительные беспилотники. Как сообщает Reuters, обещания были сделаны, когда несколько иранских официальных лиц посетили Москву в октябре.

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что ознакомился с сообщениями, но "пока не имеет никакой информации для подтверждения".

Дополнение

россия примерно с середины сентября проводит атаки в Украине с помощью дронов-камикадзе, которые, по словам украинских военных, являются беспилотниками Shahed-136 иранского производства, что российские оккупанты маркируют как "Герань-2". 23 сентября впервые был сбит многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6.

Из-за поставок Ирана оружия россии для ведения войны украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого обратился к ЕС с призывом ввести санкции против Ирана за поставки россии оружия.

МИД Украины официально указало, что предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником российских военных преступлений.

Иран несколько раз в этом месяце отрицал, что поставляет оружие россии.