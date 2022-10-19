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После обстрелов Киева: перенесли матч между "Динамо" и "Металлистом"

После обстрелов Киева: перенесли матч между "Динамо" и "Металлистом"

КИЕВ. 19 октября. УНН. Из-за вражеских обстрелов Киева матч украинской Премьер-лиги между киевским  "Динамо" и харьковским "Металлистом" перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт футбольного клуба "Динамо".

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"Матч 8-го тура украинской Премьер-Лиги "Динамо" – "Металлист", который был запланирован на четверг, 20 октября, перенесен на неопределенный срок в связи со сложившейся ситуацией в столице Украины", – говорится в сообщении.

Добавим

Также перенесен на неопределенный срок матч 8-го тура чемпионата среди юношеских команд "Динамо" U19 – "Металлист" U19.

О новых датах матчей сообщат позже. 

Напомним

17 октября освобожденная из российского плена парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" исполнила гимн Украины перед матчем "Шахтер" – "Динамо", а символический первый удар нанес защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов.

Источник: УНН
Теги: футбол
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