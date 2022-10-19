Минэнерго США объявит о продаже 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва - Белый дом

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент США Джо Байден объявил о новом плане по укреплению энергетической безопасности США. В частности, Министерство энергетики планирует продать 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва для снижения цен на бензин в стране. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, информирует УНН.

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«Министерство энергетики сегодня публикует сообщение о продаже 15 миллионов баррелей из стратегического резерва нефти, которые будут поставлены в декабре. Эта продажа завершит историческое высвобождение 180 миллионов баррелей, о котором президент объявил весной, что помогло стабилизировать рынки сырой нефти и снизить цены на рынке», - говорится на сайте.

Детали

Президент США также отмечает, что Министерство энергетики страны должно быть готово к дальнейшим значительным продажам нефти этой зимой, если это будет необходимо из-за действий россии или других действий, которые подрывают мировые рынки.

Для восполнения запасов Соединенные Штаты планируют начать покупать нефть по цене 67-72 долл. за баррель и ниже.

Кроме того, Байден призывает компании немедленно перейти на снижение стоимости энергоносителей для потребителей.

Дополнение

Ранее Министерство энергетики США сообщало, что Соединенные Штаты продали партию нефти объемом 10,15 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва восьми компаниям.