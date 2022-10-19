Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,95 0,3255 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
1980

В Украине обновили порядок направления военных на лечение за границу

В Украине обновили порядок направления военных на лечение за границу

КИЕВ. 19 октября. УНН. Кабинет министров Украины обновил условия для пересечения границы для военных, нуждающихся в лечении в иностранных учреждениях здравоохранения. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины, передает УНН.

Детали

Обязательными условиями для пересечения границы бойцами являются:

  • заключение о необходимости направления на лечение за границу;
  • уведомление от Координационного центра по чрезвычайным ситуациям Европейской комиссии;
  • подтверждение иностранного учреждения здравоохранения о готовности принять лицо на лечение.

Напомним

В Министерстве здравоохранения сообщили, как оформить инвалидность лицам, находящимся за границей, во время действия военного положения в Украине.

Источник: УНН
Теги: военные, Госпогранслужба, лечение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.