Новости: Политика
19 октября 2022, 09:47 • Варвара Крат • 1980
В Украине обновили порядок направления военных на лечение за границу
КИЕВ. 19 октября. УНН. Кабинет министров Украины обновил условия для пересечения границы для военных, нуждающихся в лечении в иностранных учреждениях здравоохранения. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины, передает УНН.
Детали
Обязательными условиями для пересечения границы бойцами являются:
- заключение о необходимости направления на лечение за границу;
- уведомление от Координационного центра по чрезвычайным ситуациям Европейской комиссии;
- подтверждение иностранного учреждения здравоохранения о готовности принять лицо на лечение.
Напомним
В Министерстве здравоохранения сообщили, как оформить инвалидность лицам, находящимся за границей, во время действия военного положения в Украине.
Источник: УНН
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