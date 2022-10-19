В Украине обновили порядок направления военных на лечение за границу

КИЕВ. 19 октября. УНН. Кабинет министров Украины обновил условия для пересечения границы для военных, нуждающихся в лечении в иностранных учреждениях здравоохранения. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины, передает УНН.

Детали

Обязательными условиями для пересечения границы бойцами являются:

заключение о необходимости направления на лечение за границу;

уведомление от Координационного центра по чрезвычайным ситуациям Европейской комиссии;

подтверждение иностранного учреждения здравоохранения о готовности принять лицо на лечение.

Напомним

В Министерстве здравоохранения сообщили, как оформить инвалидность лицам, находящимся за границей, во время действия военного положения в Украине.