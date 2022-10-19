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Ночью оккупанты обстреляли три населенных пункта Николаевской области

Ночью оккупанты обстреляли три населенных пункта Николаевской области

КИЕВ. 19 октября. УНН. Этой ночью российские оккупанты обстреляли три населенных пункта в Березнеговатской громаде Николаевской области. Об этом говорится в сводке Николаевской ОВА, пишет УНН.

Цитата

"Под постоянным огнем остается Березнеговатская громада. Ночью, 18 октября, ориентировочно в 22:04, 22:14 и 19 октября, в 02:05, были обстреляны окрестности трех населенных пунктов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется" – говорится в сообщении.

Детали

18 октября с 09:30 до 10:30 и с 20:00 до 23:00 были обстрелы за пределами сел Широковской громады – есть попадания по сельскохозяйственным угодьям, пострадавших и разрушений нет.

В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в Николаевской области за ночь сбили 13 дронов-камикадзе Shahed-136.

Источник: УНН
Теги: война, Николаев и Николаевская область
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