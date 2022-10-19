Вступил в добробат, чтобы "замаскировать" преступления: в Киевской области разоблачили коллаборанта

КИЕВ. 19 октября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Бучи, который весной помогал российским захватчикам во время временной оккупации Киевской области, а затем вступил в добробат, чтобы "замаскировать" свои преступления. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует УНН.

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"Этот предатель участвовал в карательных рейдах рашистов и помогал выявлять и физически уничтожать участников движения сопротивления. Он по собственной инициативе предложил свою помощь рф, после чего ему выдали оружие, военную форму российского образца и "инструкции" по дальнейшим действиям против украинских защитников", – говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, находясь на вражеском БТРе вместе с рашистами, мужчина ворвался в дом своего знакомого, где проводил незаконный обыск и пытался обнаружить бойцов ТРО. В случае захвата Киевской области, он планировал войти в состав оккупационной администрации и продолжить репрессии против Украины.

Коллаборант остался в освобожденном городе. Пытаясь скрыть свои преступления, он вступил в ряды добровольческого формирования местной территориальной общины. Там под видом защитника он надеялся избежать правосудия. В дальнейшем предатель планировал возобновить связи с оккупантами для передачи им разведданных.

"На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111 УК Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет заключения", – отметили в СБУ.

Напомним

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