В МИД Китая заявили, что ничего не знают об атаке дронов на Киев

КИЕВ. 19 октября. УНН. Спикер министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что якобы ничего не знает о российской атаке дронов-камикадзе на Киев 17 октября и призвал стороны быть "сдержанными". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт китайского МИД.

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Во время брифинга на вопрос журналиста, как Китай может прокомментировать российскую атаку на Киев 17 октября, Ван Вэньбинь ответил:

"Я ничего не знаю о том, что вы упомянули. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и понятна. В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, а также поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса для совместной деэскалации ситуации".

Напомним

Утром 17 октября российские войска выпустили по Киеву по меньшей мере 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять.