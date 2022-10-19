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В МИД Китая заявили, что ничего не знают об атаке дронов на Киев

В МИД Китая заявили, что ничего не знают об атаке дронов на Киев

Ван Вэньбинь

КИЕВ. 19 октября. УНН. Спикер министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что якобы ничего не знает о российской атаке дронов-камикадзе на Киев 17 октября и призвал стороны быть "сдержанными". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт китайского МИД.

Цитата

Во время брифинга на вопрос журналиста, как Китай может прокомментировать российскую атаку на Киев 17 октября, Ван Вэньбинь ответил:

"Я ничего не знаю о том, что вы упомянули. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и понятна. В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, а также поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса для совместной деэскалации ситуации".

Напомним

Утром 17 октября российские войска выпустили по Киеву по меньшей мере 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять.

Среди пяти жертв молодая пара, которая ждала ребёнка.

Источник: УНН
Теги: Россия, Китай, Киев, Украина, война, дроны
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