Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара помогает вынужденно перемещенным лицам во всех областях

КИЕВ. 19 октября. УНН. Благотворительный фонд Вадима Столара помогает вынужденно перемещенным лицам во всех областях Украины. Об этом в интервью телеканалу Live рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

“У нас есть приоритетные направления, но стараемся помогать всем. В начале это была Киевская область, особенно те села, которые были под оккупацией и нуждались в помощи. Мы собирали продуктовые наборы и медикаменты и отправляли их туда. Сейчас помогаем по всем областям вынужденно перемещенным лицам. Многие переселенцы, например, с Луганской области переселились в Ровенскую область. Люди потеряли жилье, работу, некоторые — смысл жизни. Хочется поддержать их и их семьи. Мы ездим и в Донецкую, и в Харьковскую области, которые по несколько раз в день обстреливаются вражескими ракетами”, – пояснила Наталья Приходько.

По ее словам, волонтеры Фонда Вадима Столара посещают все регионы Украины и пытаются закрыть потребности людей.

“Это и Сумы, и Черкассы, и Винница, и Житомир. География деятельности фонда чрезвычайно широка и отвечает на те запросы, которые к нам поступают от общества”, – уточнила волонтер.

Она также напомнила, что с начала полномасштабной войны фонд отвечал на вызовы, которые в то время были в обществе и государстве.

“Сначала это было горячее питание, если вспомнить конец февраля - начало марта, - была большая потребность в обеспечении продуктами, надо было накормить военных, пенсионеров и всех людей, кто нуждался в помощи. Мы нашли поваров, поехали на закупку товаров, и так началась активная помощь населению и Вооруженным силам Украины. Впоследствии мы начали разбираться в защитах бронежилетов, какие они бывают. Мы начали разбираться, какие продуктовые наборы лучше покупать для населения. Мы начали разрабатывать социальные проекты, которые помогают украинцам”, – добавила Наталья Приходько.