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Ночью Донецкая область подверглась обстрелам, есть разрушения

Ночью Донецкая область подверглась обстрелам, есть разрушения

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские оккупационные войска ночью обстреляли по меньшей мере пять громад Донецкой области. Повреждены 1 многоэтажка и 3 частных дома. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в среду, 19 октября, в Telegram, информирует УНН.

Детали

По его словам, россияне продолжают активные обстрелы на Донецком и Горловском направлениях.

Цитата

«На Горловском направлении ночью страдали Соледарская, Часовоярская и Торецкая громады. В Соледарской громаде громко было в Парасковиевке - повреждена 1 многоэтажка и 3 частных дома. В Часовоярской и Торецкой громадах обстрелы пришлись на окраины - без разрушений и жертв», - написал глава региона.

Он отметил, что на Донецком направлении под огонь попали Марьинская громада и Авдеевка. В Марьиинской громаде были периодические прилеты по Марьинке и Катериновке, в Авдеевке – обстрелы из артиллерии и Градов по центру города. Информация о пострадавших не поступала.

Дополнение

За 18 октября российские оккупанты убили 4 мирных жителей Донецкой области, еще 12 человек получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война
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