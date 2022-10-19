Боль, разруха и потери: Зеленский показал деоккупированное Высокополье в Херсонской области

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с освобожденного от российских оккупантов села Высокополье в Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы государства.

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"Везде, куда приходят оккупанты, остается только боль, разруха, потери. Освобожденное нашими защитниками во время контрнаступления в сентябре село Высокополье в Херсонской области до войны насчитывало 4000 жителей, теперь – только 200. Также оккупация унесла жизни по меньшей мере 13 жителей Высокополья", – отметил Зеленский.

Нагдаем