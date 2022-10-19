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Боль, разруха и потери: Зеленский показал деоккупированное Высокополье в Херсонской области

Боль, разруха и потери: Зеленский показал деоккупированное Высокополье в Херсонской области

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с освобожденного от российских оккупантов села Высокополье в Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы государства.

Цитата

"Везде, куда приходят оккупанты, остается только боль, разруха, потери. Освобожденное нашими защитниками во время контрнаступления в сентябре село Высокополье в Херсонской области до войны насчитывало 4000 жителей, теперь – только 200. Также оккупация унесла жизни по меньшей мере 13 жителей Высокополья", – отметил Зеленский.

Нагдаем

14 октября начальник пресс-службы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Зелинский, надкусив арбуз в эфире телемарафона, намекнул на хорошие новости из Херсона.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, Владимир Зеленский
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