рпц покупает в Норвегии недвижимость рядом с военными базами - СМИ

КИЕВ. 19 октября. УНН. российская православная церковь за последние годы приобрела несколько объектов недвижимости в Норвегии, расположенные рядом с ключевыми военными базами страны. Об этом говорится в материале норвежского издания Dagbladet, пишет УНН.

Детали

Главная база Королевского военно-морского флота Норвегии, которая также является крупнейшей базой в странах Северной Европы, расположена в Хоконсверне. По данным издания, в 2016 году Богоявленский приход Московского патриархата приобрел помещение, которое находится в 3 км от базы. Оттуда хорошо видно большую часть военно-морского флота Норвегии.

Еще несколько объектов рпц приобрела в 2017-2021 годах в норвежском прибрежном регионе Ругаланн. В Ставангере находится приход святой великомученицы Ирины, расположенный в 15 минутах ходьбы от штаб-квартиры Объединенного центра боевых действий НАТО.

У российской православной церкви есть недвижимость в Киркенесе, в нескольких километрах от границы с россией. Отмечается, что приход преподобного Трифона Печенгского был приобретен церковью в 2015 году. Район известен тесными связями с россией, где на норвежской границе живет большое количество россиян.

Кроме того, у рпц есть церковное здание в Осло – Ольгинский приход. Службы здесь проходят с 1996 года. При приходе также действует воскресная школа для детей, иконописный класс, проводятся лекции о православии на русском и норвежском языках.

Эксперт по безопасности из Alfa Sefland Winge в интервью изданию заявил, что объекты недвижимости, принадлежащие рпц, такие как Хоконсверн, “могут быть проблемой”, поскольку помещения могут использоваться в других целях, помимо религиозных.

Цитата

“Если представить весь комплекс возможных мер, то оттуда можно срывать сигналы, подслушивать их, управлять дронами. Также есть возможность предлагать жилье людям, которые составляют карту местности. Существует широкий спектр геодезической деятельности и возможных нарушений, которые могут быть выполнены с такой базы”, – считает эксперт по безопасности.

Контекст

Глава рпц патриарх кирилл поддерживает путина непоколебимо с тех пор, как он занял самый святой пост в стране в 2009 году.

В 2012 году кирилл назвал правление путина «чудом Божьим», которое положило конец экономическим потрясениям 1990-х годов, последовавших за распадом Советского Союза.

Патриарх уже давно окружен слухами о связях с КГБ советских времен, где также работал путин, и утверждениями о расточительном образе жизни.

В сентябре кирилл заявил, что погибшие в Украине российские солдаты "очистятся от греха".