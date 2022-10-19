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Оккупанты роют окопы и готовятся обстреливать Херсон – Ким

Оккупанты роют окопы и готовятся обстреливать Херсон – Ким

КИЕВ. 19 октября. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что вблизи Чаплинки Херсонской области российские оккупанты роют окопы для артиллерии и, вероятно, готовятся обстреливать временно захваченный Херсон, передает УНН.

Цитата

"Рассылают сообщения: "эвакуируйтесь, будут ВСУ обстреливать Херсон". Зная российскую тактику, и что они копают укрепления в районе Чаплинки под ствольную артиллерию, у меня ощущение, что россияне готовятся бить по Херсону. К сожалению", – сказал в видеообращении Ким.

Напомним

17 октября Генштаб ВСУ сообщал, что коллаборационистов и их семьи вывозят из Херсона во временно оккупированный Крым.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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