Заявления Берлускони о возобновлении связи с путиным вызвали беспокойство

КИЕВ. 19 октября. УНН. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вновь вызвал резонанс комментариями о президенте россии владимире путине, которые появились во вторник, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Контекст

Информационное агентство LaPresse опубликовало аудио тайно записанной речи Берлускони перед членами парламента от Forza Italia во вторник. В нем 86-летний политик говорит, что возобновил связь с путиным, и говорит, что глава кремля считает его одним из "пяти своих настоящих друзей".

Детали

Первоначально доверенные лица Берлускони, в частности потенциальный будущий министр иностранных дел Антонио Таяни, отклонили комментарии как "старые истории".

Однако в записи Берлускони прямо говорит о том, что российские министры говорят, что Запад уже воюет с россией, потому что он "дает Украине оружие и деньги", отмечает издание.

Во вторник вечером партия Берлускони Forza Italia, которая в составе правой коалиции недавно одержала победу на выборах, лишь заявила, что позиция Берлускони по Украине по-прежнему совпадает с позицией Европы и США.

В настоящее время Forza Italia ведет переговоры о том, чтобы стать партнером меньшинства в коалиции, которую возглавляет ультраправая партия Джорджии Мелони "Братья Италии", а также включает ультраправую популистскую партию "Лига".

Есть опасения, что Италия может больше не поддерживать Киев после того, как новое правительство во главе с Мелони вступит во власть, отмечает издание.

За несколько дней до выборов в Италии Берлускони, который долго колебался относительно осуждения вторжения после начала войны, заявил, что путин "был вынужден" вторгнуться в Украину.

Энрико Летта, председатель Социал-демократов Италии (PD), в твите предупредил, что комментарии нельзя воспринимать легкомысленно.

"Новое большинство находится в процессе опасного смещения позиции Италии в отношении россии в сторону двусмысленности", — отметил Летта, бывший премьер-министр.

Экс-премьер Джузеппе Конте назвал "медовый месяц Берлускони с путиным" и предложение сенатора Forza Italia Маурицио Гаспарри против абортов как движущиеся в направлении, которое "приведет их к тому, что они разобьются о стену".