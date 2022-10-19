ВСУ уже сбили 223 дрона Shahed – Воздушные силы

КИЕВ. 19 октября. УНН. За 36 суток украинские военные сбили 223 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует УНН.

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"По состоянию на 19 октября с первого случая сбития на территории Украины дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136 (13 сентября 2022 года, г. Купянск), противовоздушной обороной Воздушных сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 223 БпЛА этого типа", – говорится в сообщении.

Детали

Для уничтожения Shahed-136, которые российские войска маркируют как Герань-2, привлекают: зенитные ракетные подразделения, истребительную авиацию, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение.

Напомним

18 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что на юге Украины уже сбили 100 иранских дронов: 96 Shahed-136 и 4 Mohajer-6.