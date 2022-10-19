"Бросили под деревом": рашист рассказал об отношении командиров к раненым

КИЕВ. 19 октября. УНН. Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехваченный разговор, в котором российский военный рассказал о плохом отношении командования к раненым, пишет УНН.

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"Меня зацепило немножко, жду эвакуацию в госпиталь, сказали только в 5 утра приедут. Ранило в ногу чуть-чуть, голову, лобик зацепило осколки, вот, и в сердце – в ребро попало. Будут вытаскивать осколок, так зацепил и все, бросили тут. Коптер гранату скинул. Хорошо, хоть убегать стал, короче, не в окопе, но в окоп целился. Я увидел, начал стрелять и уходить, и он меня там *бнул. (...) Вон бросили тут под деревом. Такое отношение скотское к раненным. Поплохеет – "Промедол" себе просроченный вколю", – рассказал матери российский оккупант.

По его словам, сейчас он не имеет ни одежды, ни еды, а его командование относится к раненым как к "отработанному" материалу: "Че мне тут замерзать что-ли, пох*й всем", – добавил рашист.

Напомним

Главное управление разведки Минобороны Украины выложило разговор, в котором военный рф обсуждал мобилизацию в россии и жаловался на жалкое снаряжение российской армии по сравнению с ВСУ.