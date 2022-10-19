В Одесской области пограничники сбили вражеский "мопед" из стрелкового оружия

КИЕВ. 19 октября. УНН. Пограничники на рассвете сбили из стрелкового оружия дрон-камикадзе Shahed-136 в Одесской области, сообщили в ГПСУ, пишет УНН.

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"На рассвете бойцы ГПСУ заметили «мопед», который россияне запустили из Крыма. По беспилотнику открыли огонь из стрелкового оружия. Сбили! «Шахед» взорвался и упал в море, не долетев до определенной цели", - сообщили в ГПСУ в Telegram.

Такие беспилотники, отметили в ведомстве, несут десятки кг взрывчатки. И призвали во время воздушной тревоги всех проходить в укрытия.

Напомним

ВСУ за 36 суток уже сбили 223 дрона Shahed.