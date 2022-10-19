ЕС готовит новые санкции против Ирана из-за проданных россии беспилотников - Politico

КИЕВ. 19 октября. УНН. ЕС планирует в ближайшие дни ввести санкции в отношении нескольких иранских физических и юридических лиц за продажу оружия россии, сообщает POLITICO Brussels Playbook со ссылкой на четырех чиновников и дипломатов, пишет УНН.

Детали

Этот шаг, как указано, был сделан на фоне сообщений о том, что россия использовала иранские беспилотники для нанесения ударов по гражданским целям в Украине и вскоре может получить иранские высокоточные ракеты.

По данным американской разведки, на которые ссылается New York Times, Тегеран также отправлял инструкторов для дронов в оккупированный россией Крым.

По словам официальных лиц и дипломатов, новый пакет санкций коснется пяти иранских физических и трех юридических лиц. Новые санкции будут добавлены к уже согласованным в понедельник санкциям против иранской "полиции морали" за жестокое преследование и убийства иранцев, протестующих против правительства.

Дипломаты из стран ЕС могут согласовать детали нового пакета уже в среду, накануне предстоящего саммита Европейского совета в четверг и пятницу, отмечает издание.

Санкции станут еще одним серьезным препятствием для переговоров по возобновлению ядерной сделки с Ираном (JCPOA), которая отменила многие санкции США в отношении Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. Переговорщики работали над возобновлением ядерного соглашения 2015 года после того, как тогдашний президент США Дональд Трамп отказался от него в 2018 году.

"Честно говоря, JCPOA больше не учитывается, - сказал один высокопоставленный чиновник из Европы Brussels Playbook. - Мы привыкли к мысли, что это не сдвинется с мертвой точки".

Дополнение

россия примерно с середины сентября проводит атаки в Украине с помощью дронов-камикадзе, которые, по словам украинских военных, являются беспилотниками Shahed-136 иранского производства, что российские оккупанты маркируют как "Герань-2". 23 сентября впервые был сбит многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6.

Только за последнюю неделю рф нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов. Погибли и получили ранения десятки людей, в том числе дети. Пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины. Повреждения получили здания двух дипломатических учреждений в Киеве, отметили в МИД.

Из-за поставок Ирана оружия россии для ведения войны украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого обратился к ЕС с призывом ввести санкции против Ирана за поставки россии оружия.

МИД Украины официально указало, что предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником российских военных преступлений.

Иран несколько раз в этом месяце отрицал, что поставляет оружие россии.