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Польша получила 143 млн долларов от ЕС на помощь украинским беженцам

Польша получила 143 млн долларов от ЕС на помощь украинским беженцам

КИЕВ. 19 октября. УНН. Европейский Союз выделил Польше 700 млн злотых (143 млн долларов) на помощь беженцам из Украины. Эти меры компенсируют часть расходов, которые Польша понесла из-за приема огромной волны беженцев. Об этом рассказал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в Twitter, сообщает УНН.

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«Я рад сообщить вам, что Польша получила почти 700 миллионов злотых от Европейского Союза для беженцев из Украины. Средства были перечислены в фонды, оператором которых является МВД. Мы ожидаем следующий транш примерно в 200 млн злотых (40 млн долларов)», - написал он в Twitter.

Дополнение

До конца года международная организация UNICEF выделит почти 100 миллионов злотых для украинских беженцев, которые из-за войны покинули свои дома и прибыли в Польшу после 24 февраля, в поддержку правительственной программы «500+».

С начала российской агрессии многие международные благотворительные организации начали помогать гражданам Украины. Так, религиозное сообщество «Всемирная лютеранская федерация» («The Lutheran World Federation») анонсировало предоставление гуманитарной программы, которая будет направлена на наиболее уязвимые слои украинского населения, проживающие в Польше.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Польша, беженцы, война
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