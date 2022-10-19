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В автобусах Киева можно оплатить проезд банковской картой

В автобусах Киева можно оплатить проезд банковской картой

КИЕВ. 19 октября. УНН. Теперь в автобусах Киева можно оплатить проезд с помощью банковской карты или гаджета с NFC. Об этом сообщила КГГА, информирует УНН.

Цитата

"На всех автобусных маршрутах Киева можно рассчитаться банковской картой или гаджетом с NFC. Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, подтверждением работы системы на том или ином маршруте являются наклейки на валидаторах.

Вскоре система будет работать уже на всех маршрутах и всех видах коммунального наземного общественного транспорта, обещают в КГГА.

Напомним

Киевская городская власть не планирует строить укрытия на остановках общественного транспорта.

Источник: УНН
Теги: Киев, автобусы
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