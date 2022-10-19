Это настоящий акт террора: в ЕС осуждают удары оккупантов по энергетическим объектам Украины

КИЕВ. 19 октября. УНН. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте осудила обстрелы российской армии объектов энергетической инфраструктуры Украины, назвав это настоящим актом террора, передает УНН.

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“Нападения россии на гражданскую инфраструктуру, особенно объекты обеспечения электроэнергией, являются военными преступлениями. Отключение света, воды и отопления с приходом зимы – это акты чистого террора. И мы должны это именно так называть”, – заявила она.

Добавим, из-за недавних ударов оккупантов пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины.

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Также она напомнила во время выступления, что Европейская комиссия предложила мощный законодательный пакет для решения энергетического кризиса. В частности, предлагается: