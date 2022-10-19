В Херсонской области "приземлили" еще один российский "Аллигатор"

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Херсонской области украинские защитники сегодня сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

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"19 октября, около 10:30, в Бериславском районе Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВС Украины сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", - говорится в сообщении.

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Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 66 280 человек, 2554 танков, 269 самолетов и сотен единиц военной техники.