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Одна из подконтрольных Руслану Тарпану компаний до сих пор пытается завладеть средствами одесситов - прокуратура

Одна из подконтрольных Руслану Тарпану компаний до сих пор пытается завладеть средствами одесситов - прокуратура

КИЕВ. 19 октября. УНН. В своих письменных возражениях на апелляционную жалобу стороны защиты прокуроры отдела Одесской областной прокуратуры сообщили о том, что одна из подконтрольных Руслану Тарпану компаний сейчас продолжает принимать меры, направленные на противоправное завладение денежными средствами ООГА. Об этом говорится в постановлении Одесского апелляционного суда от февраля 2022 года, пишет УНН.

Цитата

«… в указанном уголовном производстве (о хищении средств «Глубоководного выпуска») имеются риски сокрытия ЛИЦО_1 (Руслан Тарпан - ред. ) от органов досудебного расследования и суда, оказания давления на свидетелей, препятствования уголовному производству иным образом и продолжения совершения уголовного преступления, обусловленные вышеуказанными обстоятельствами, а также (…) тем, что должностными лицами подконтрольного ЛИЦО_1 ЧП «Ремерцентр» до настоящего времени принимаются меры для реализации завершения преступного умысла, направленного на противоправное завладение денежными средствами ООГА (Одесская областная государственная администрация)», - сказано в документе.

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ЧП «Ремерцентр» было подрядчиком проваленного проекта “Глубоководный выпуск”. В сентябре прошлого года компания сменила руководителя. Им стал гражданин по имени Бадави Али. 

А в конце декабря прошлого года этот же гражданин стал руководителем еще одной компании — “Окс Кэпитал”, которая принадлежит бывшей жене Тарпана Оксане Шишовской, развод с которой, по мнению юристов, мог быть фиктивным.

Напомним

Из-за махинаций на проекте “Глубоководный выпуск” и хищения госсредств Руслану Тарпану (имеет статус подозреваемого — ред.) уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура сейчас занимается подготовкой документов для его экстрадиции из ОАЭ, где тот вероятно находится с 2017 года.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Тарпан
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