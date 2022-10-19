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Иранские военные прибыли в Крым и обучают россиян пользоваться дронами-камикадзе – ISW

Иранские военные прибыли в Крым и обучают россиян пользоваться дронами-камикадзе – ISW

КИЕВ. 19 октября. УНН. Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана прибыли во временно оккупированный Крым, чтобы научить российских военных пользоваться дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Цитата

"Члены Корпуса стражей исламской революции (КИР) Ирана находятся в оккупированном россией Крыму, чтобы научить российские войска использовать приобретенные ими иранские беспилотники, способствуя российским военным преступлениям", – пишет ISW.

Детали

Как отметили в ISW, с середины сентября российские войска выпустили против гражданских целей в Украине десятки Shahed-136.

Аналитики подчеркнули, что российские оккупанты все больше предпочитают террористическое влияние на мирных украинцев, а не победы на поле боя.

Напомним

В оперативном командовании “Юг” сообщили, что к россиянам на территорию временно оккупированной Херсонской области прибыли иранские инструкторы из-за проблем с использованием дронов-камикадзе.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, война, Иран, дроны
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