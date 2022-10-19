ЕС планирует выделить Украине 18 млрд евро в следующем году - Politico

КИЕВ. 19 октября. УНН. Европейская комиссия намерена предложить пакет помощи для Украины, чтобы помочь покрыть ее бюджетные расходы в 2023 году, но ключевые детали, включая общую сумму, хотя на данный момент и предлагается 18 млрд евро, и сколько Киев должен будет вернуть, остаются неопределенными, со ссылкой на проект документа сообщает POLITICO, пишет УНН.

Детали

По оценкам украинского правительства, в следующем году ему понадобится 3,5 миллиарда долларов в месяц, а США обязались выделить 1,5 миллиарда долларов.

Согласно проекту, с которым ознакомился POLITICO и который датирован 10 октября, Еврокомиссия говорит, что «ЕС возьмет на себя свою долю этой ответственности», и предлагает ежемесячные выплаты в размере 1,5 млрд евро в течение 2023 года, или 18 млрд евро год, в виде кредитов и грантов.

Помощь будет предоставлена в обмен на обязательства Украины относительно «сильного верховенства права, мер по борьбе с мошенничеством и коррупцией», пишет издание.

Пакет должен быть представлен 26 октября, хотя дата еще не подтверждена, по словам трех официальных лиц ЕС.

Однако ключевые вопросы остаются. Цифры указаны в скобках, что означает, что они все еще могут измениться, и пока нет решения о том, какая часть пакета будет в виде кредитов по сравнению с грантами, которые не нужно возвращать, заявили официальные лица.

Дополнение

Киев и Вашингтон критиковали Европейский Союз за затягивание с предоставлением помощи Украине, поскольку до 18 октября был выплачен только 1 миллиард евро из 9 миллиардов евро, обещанных блоком. 18 октября Украина получила от ЕС еще 2 млрд евро помощи.