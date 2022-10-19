Херсонская область: оккупанты на неделю закрыли въезд для гражданских

КИЕВ. 19 октября. УНН. Гауляйтер Херсонской области Владимир Салдо заявил, что для гражданских на семь дней закрывают въезд в регион. Население и структуры "местной власти" перевозят на левый берег Днепра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение коллаборанта.

Детали

По словам сальдо, все так называемые “министерства гражданской администрации” Херсонской области переезжают на левый берег Днепра.

Также российские оккупанты принудительно вывозят на левый берег работников бюджетной отрасли – врачей, преподавателей и других.

Цитата

"Уже сегодня все "властные" структуры, которые находятся в городе, – "военно-гражданская администрация", все "подразделения", "министерства" – тоже переезжают на левобережье. Управление в течение этого периода будет вестись с левого берега”, – заявил гауляйтер.

Напомним

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что вблизи Чаплинки Херсонской области российские оккупанты роют окопы для артиллерии и, вероятно, готовятся обстреливать временно захваченный Херсон.

17 октября Генштаб ВСУ информировал, что коллаборационистов и их семьи вывозят из Херсона во временно оккупированный Крым.