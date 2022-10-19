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Подарки ко Дню защитника и защитниц Украины: Parimatch передал ВСУ пикапы и бусы

Подарки ко Дню защитника и защитниц Украины: Parimatch передал ВСУ пикапы и бусы

КИЕВ. 19 октября. УНН. Бренд Parimatch продолжает адресно снабжать подразделения ВСУ необходимым для выполнения боевых задач транспортом. На этот раз находящимся на передовой линии фронта военным передали микроавтобус и пикап. Именно они самые желанные, чтобы иметь успех и маневренность на фронте. Передача автомобилей состоялась перед Днем защитников и защитниц Украины, передает УНН.

В общей сложности, за восемь месяцев полномасштабной войны, Parimatch передал на помощь Украине на сумму 269 млн гривен, большая часть – на ВСУ.

“Быстрее всего из строя выходят автомобили. Причина не в их качестве, а в том, что они в большей степени подвержены повреждению осколками вражеских снарядов. Ремонтировать или восстанавливать авто на фронте сложно, а под обстрелами просто невозможно. Понимая эту потребность, мы системно передаем ВСУ автомобили, пикапы, бусы и горючее для них. Мы будем поддерживать украинскую армию столько, сколько нужно”, – подчеркнула Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

Быстрые маневренные автомобили помогают решать с десяток важных тактических задач на поле боя – от ремонта артиллерийских установок до рейдов в тыл врага. Каждый приобретенный на передовую автомобиль поднимает боевой дух защитников, а еще – помогает им эффективнее противостоять оккупантам и приближать победу.

Источник: УНН
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