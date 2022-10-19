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19 октября 2022, 12:43 • Елизавета Калитвенцева • 6840
В белгороде снова неспокойно: губернатор сообщил о "прилете" в инфраструктуру
КИЕВ. 19 октября. УНН. Губернатор белгородской области россии вячеслав гладков сообщил о "прилете" в объект инфрастурктуры белгорода, передает УНН со ссылкой на его Telegram.
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"Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города белгорода", – написал гладков.
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По словам губернатора, разрушения "незначительные" и не повлияют на работу энергообеспечения города.
Позже гладков сообщил об "обстреле" города шебекино и заявил, что есть пострадавшие.
Напомним
15 октября Вячеслав гладков сообщил о "прилете" в нефтебазу белгородской области.
Источник: УНН
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