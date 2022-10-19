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Рада осудила содействие Ираном вооруженной агрессии рф против Украины и призвала мир к санкциям

Рада осудила содействие Ираном вооруженной агрессии рф против Украины и призвала мир к санкциям

КИЕВ. 19 октября. УНН. Верховная Рада Украины в среду, 19 октября, провела пленарное заседание, на котором осудила содействие Ираном вооруженной агрессии россии против Украины и призвала мировое сообщество не исключать санкций против страны. Об этом в своем Телеграме сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР, нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов, передает УНН.

Детали

Так, парламент принял постановление № 8133, которым осудил содействие Ираном вооруженной агрессии рф против Украины.

Народные депутаты призвали мировое сообщество безотлагательно принять все возможные меры с целью прекращения поставок Ираном вооружений в россию, а в случае отказа - ввести действенные санкции против Ирана, его высшего политического руководства и компаний.

Дополнение

18 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что внес на рассмотрение Президента Украины предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном.

Из-за поставок Ирана оружия россии для ведения войны украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве.

Кулеба также обратился к ЕС с призывом ввести санкции против Ирана за поставки россии оружия.

Иранские официальные лица опровергают сообщения о том, что страна отправляет россии оружие, в частности военные беспилотники, для войны в Украине, называя это "неправдой".

Источник: УНН
Теги: Россия, ВР, Украина, война, Иран
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