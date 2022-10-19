Херсонская область: глава ОВА призвал игнорировать требования оккупантов после заявления сальдо об "эвакуации"

КИЕВ. 19 октября. УНН. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram призвал игнорировать призывы и требования оккупантов после объявления гауляйтером владимиром сальдо "эвакуации" с оккупированной территории Херсонской области, пишет УНН.

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"Гауляйтер Сальдо заявил о так называемой «эвакуации» из Херсонской области в регионы россии. Эти заявления звучат на фоне успехов наших военных, которые в Херсонской области освобождают населенный пункт за населенным пунктом. Херсонцы, настоятельно прошу вас, – игнорируйте все, что вам говорят или требуют от вас оккупанты. Они хотят взять наших людей в заложники и использовать их словно «живой щит». Не позвольте, чтобы империя зла прикрывалась вами, вашими родителями, детьми", - подчеркнул глава ОВА.

Детали

Янушевич подчеркнул, что "украинская армия не уничтожает украинские города и села. Наши Вооруженные Силы высокоточным оружием бьют только по вражеской армии, ее технике, пунктам управления, складам и логистике. Зато россияне беспощадно обстреливают мирные объекты, где нет военных".

"Чтобы там оккупанты не придумали себе относительно Херсонской области, но будет так, как решат ВСУ. То есть Херсонская область будет свободной от этих нелюдей!" - резюмировал глава ОВА.

Дополнение

Гауляйтер Херсонской области владимир сальдо заявил, что для гражданских на семь дней закрывают въезд в регион. Население и структуры "местной власти" перевозят на левый берег Днепра.