Экспорт гречки из Украины запрещен до конца года

КИЕВ. 19 октября. УНН. Экспорт гречки из Украины запрещен до конца текущего года, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.

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"До конца года запрет на экспорт гречки будет действовать однозначно, будет ли он продлен с января 2023 года, мы поймем в конце ноября, поскольку ее сбор до сих пор продолжается. Когда мы увидим, что производство, которое было прогнозировано на уровне 140 тыс. тонн, будет уже у нас в амбаре, тогда можно будет о чем-то говорить. Но свободного экспорта точно не может быть", – сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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В Украине не исключают выход на формирование стратегического запаса гречки из-за урожайности культуры в этом году. Уже сейчас с трети площадей собрали около 60 тыс. тонн гречихи.