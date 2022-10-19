"Не прошло и месяца": в ОП высмеяли эвакуацию коллаборантов из Херсона

КИЕВ. 19 октября. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что не прошло и месяца после аннексии Херсона, как самопровозглашенная "администрация" эвакуируется из города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

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"Не прошло и месяца с помпезного объявления об аннексии Херсона, торжественного концерта на Красной площади и криков "гойда", как самопровозглашенная "администрация города" торжественно эвакуируется в ожидании украинского правосудия. Реальность может быть болезненной, если жить в мире вымышленных фантазий", – написал Подоляк.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что россияне пытаются запугать херсонцев фейковыми рассылками об "обстрелах" со стороны украинских войск и устраивают пропагандистскую показуху с эвакуацией.

"Довольно примитивная тактика, учитывая, что ВСУ не обстреливают украинские города – это делают исключительно российские террористы, у которых даже в россии на жилые дома падают самолеты", – отметил Ермак.

Напомним

Гауляйтер Херсонской области владимир сальдо заявил, что для гражданских на семь дней закрывают въезд в регион. Население и структуры "местной власти" перевозят на левый берег Днепра.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что вблизи Чаплинки Херсонской области российские оккупанты роют окопы для артиллерии и, вероятно, готовятся обстреливать временно захваченный Херсон.