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Рада поддержала законопроект о недопущении к руководству банками граждан рф

Рада поддержала законопроект о недопущении к руководству банками граждан рф

КИЕВ. 19 октября. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду приняла за основу правительственный законопроект № 8008, который предусматривает недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга (куда входят банки и другие финансовые учреждения) граждан рф или тех, кто поддерживает вооруженную агрессию против Украины. “За” проголосовали 280 народных депутатов. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Законопроект предусматривает обеспечение защиты экономических и внутренних интересов национальной безопасности Украины, территориальной целостности, а именно защиты финансовой системы Украины от угроз, возникающих в результате агрессии российской федерации в Украине.

В частности, документ предусматривает недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и/или поддерживающих вооруженную агрессию против Украины, и отнесение клиентов, деятельность которых связана с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины, к высокорисковым.

Дополнение

14 октября парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект № 8008.

Источник: УНН
Теги: ВР
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