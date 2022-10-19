В Киевской области зафиксирован случай сибирской язвы

КИЕВ. 19 октября. УНН. В бактериологических исследованиях козы из фермерского хозяйства Обуховского района Киевской области обнаружили возбудитель сибирской язвы. Об этом в Facebook сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве, информирует УНН.

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"Из патологического материала от козы, принадлежащего одному из фермерских хозяйств Обуховского (Богуславского) района Киевской области при бактериологических исследованиях выделен возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis)", – говорится в сообщении.

Детали

В Киевской области проводят необходимые меры по борьбе с сибирской язвой животных.

Для профилактики инфицирования сибирской язвой Госпродпотребслужба советует:

покупайте мясо и мясопродукты только в местах, где качество продуктов контролируют;

люди, которые перерабатывают и реализуют мясо, мясопродукты или любое животноводческое сырье, обязаны соблюдать гигиенические нормы, чтобы обезопасить себя и других;

важен контроль заболеваемости животных;

убой домашнего скота должен происходить только с разрешения ветработников;

нужно заботиться об упорядоченном захоронении трупов животных, а зараженные трупы животных – уничтожать;

необходим ветконтроль мехового и кожевенного сырья;

не пренебрегать прививками животных против сибирской язвы;

лица, которые контактировали с больными животными или сырьем от больных животных, должны получить экстренную профилактику антибиотиками.

Добавим

Антракс или сибирская язва – это опасная острая инфекционная болезнь, вызванная спороносной палочкой сибирской язвы Bacillus anthracis. Споры ее бактерий могут оставаться в почве длительное время и активизироваться, когда поверхность почвы нарушается. Например, через наводнение, ливни и оползни. Со временем споры могут попасть в желудок животного с травой на пастбищах.

Человек инфицируется либо от зараженного животного, либо из-за контакта со шкурой и шерстью. Сибирская язва не передается от человека к человеку. Заболевание имеет тяжелое течение и может привести к смерти больного, поэтому при малейшем подозрении на сибирскую язву нужно немедленно обратиться к врачу.